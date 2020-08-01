В Москве и Подмосковье открываются кинотеатры и концертные залы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве и Подмосковье с субботы вновь могут принимать посетителей после очередного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующие документы были подписаны мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Как пояснял Собянин, в Москве такое решение принято с учетом рекомендаций санитарных врачей и улучшением эпидемиологической ситуации. Так, с 1 августа в городе разрешено возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. При этом мэр отмечал, что не ожидает в этот день открытия всех этих учреждений, так как театральный сезон, скорее всего, начнется осенью, а среди кинотеатров не у всех есть репертуарная линейка новых фильмов.
Кроме того, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с разрешенных ранее 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновляют свою работу также кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе". При этом все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.
В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Воробьева, в субботу открываются игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину. Также с 1 августа возобновляется программа "Активное долголетие" для досуга старшего поколения - занятия можно будет проводить на улице, а уже с 15 августа и в помещениях.
Прежние смягчения мер
В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
На предыдущем этапе, который был объявлен 13 июля, было отменено обязательное ношение масок на улицах, с этой даты также заработали в обычном режиме образовательные учреждения, аттракционы, парки культуры и отдыха и культурные центры. Возобновили работу секции и кружки, дискотеки, однако количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок. Смогли вновь открыться детские лагеря, были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
В Московской области режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует с 13 марта. В связи с этим был введен ряд ограничений, однако в мае их начали постепенно снимать. Уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины, автокинотеатры, библиотеки, салоны красоты, кафе и рестораны, фитнес-центры, детские лагеря и другие организации, доступны пляжи и аттракционы.
Кроме того, с 24 июля в регионе разрешено предоставление госуслуг в зданиях госорганов в обычном объеме, а также отменено действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
Пока под запретом
Ранее Собянин отмечал, что второй волны заболеваемости в ближайшее время не ожидается, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений, и повторное их введение выглядит маловероятным. При этом в столице по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Остались и требования соблюдения социального дистанцирования.
Среди ограничений, которые пока сохраняются, также запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Собянин пояснял, что в этом случае нет возможности обеспечить соблюдение социального дистанцирования, по этой же причине невозможно проведение и публичных мероприятий. Запрет на проведение массовых мероприятия в Москве не планируется снимать по крайней мере до конца августа, сообщал он.
По словам мэра, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, когда будет уверенность в том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает идти на спад. В случае же ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок. При этом он все же рассчитывает, что мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в Москве в обычные сроки в начале сентября.
В Московской области также продолжает действовать ряд ограничений: самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей из групп риска заражения коронавирусной инфекцией, социальная дистанция для жителей региона и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение, а также изоляция лиц, контактировавших с больными.
Кроме того, при занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать дистанцию в 5 м и проводить их в группах не более пяти человек. Также в Подмосковье остается обязательным ношение маски в местах общественного пользования, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов, дискотек. При этом Воробьев отмечал, что эпидемиологическая ситуация в регионе значительно улучшилась, что позволяет властям постепенно снимать ограничения.