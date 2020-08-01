В Москве и Подмосковье открываются кинотеатры и концертные залы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве и Подмосковье с субботы вновь могут принимать посетителей после очередного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующие документы были подписаны мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Как пояснял Собянин, в Москве такое решение принято с учетом рекомендаций санитарных врачей и улучшением эпидемиологической ситуации. Так, с 1 августа в городе разрешено возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. При этом мэр отмечал, что не ожидает в этот день открытия всех этих учреждений, так как театральный сезон, скорее всего, начнется осенью, а среди кинотеатров не у всех есть репертуарная линейка новых фильмов.

Кроме того, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с разрешенных ранее 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновляют свою работу также кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе". При этом все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Воробьева, в субботу открываются игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину. Также с 1 августа возобновляется программа "Активное долголетие" для досуга старшего поколения - занятия можно будет проводить на улице, а уже с 15 августа и в помещениях.

Прежние смягчения мер

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

На предыдущем этапе, который был объявлен 13 июля, было отменено обязательное ношение масок на улицах, с этой даты также заработали в обычном режиме образовательные учреждения, аттракционы, парки культуры и отдыха и культурные центры. Возобновили работу секции и кружки, дискотеки, однако количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок. Смогли вновь открыться детские лагеря, были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.