Руководство TikTok в США отреагировало на угрозы Трампа запретить соцсеть в стране

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Руководство американского подразделения китайской социальной сети TikTok готово продолжать поддерживать работу приложения на территории Соединенных Штатов. Соответствующее заявление генерального менеджера американского сегмента TikTok Ванессы Паппас опубликовано в субботу на странице компании в Twitter.

"Мы не планируем никуда уходить", - заявила она, обращаясь к "миллионам американцев, которые ежедневно пользуются TikTok". "Мы чувствуем вашу поддержку и благодарим вас", - подчеркнула Паппас.

По ее словам, компания, на которую в США трудятся 1,5 тыс. человек, в ближайшие три года планирует создать на территории страны дополнительно 10 тыс. рабочих мест. Она обратила внимание на то, что руководство TikTok стремится обеспечивать для пользователей "наибольшую безопасность".

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что китайская компания ByteDance намерена отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы избежать блокировки приложения на территории США. Reuters уточняло, что долю в компании приобретет американская корпорация Microsoft, которая после заключения сделки будет отвечать за защиту данных американских пользователей соцсети.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории государства. Ранее агентство Bloomberg информировало со ссылкой на источники, что американский лидер собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями о том, что ее руководство якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.