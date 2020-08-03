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Пандемия COVID-19

В Саратовской области до 10 августа продлили введенные из-за пандемии ограничения

В регионе, в частности, запрещены массовые мероприятия, посещение бассейнов, показы кино и спектаклей

ТАСС, 3 августа. Власти Саратовской области продлили до 10 августа ограничения, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в частности, мера касается массовых мероприятий, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"В регионе ограничения по коронавирусу продлены до 10 августа", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба, постановление областного правительства размещено на официальном ресурсе.

"До 10 августа в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе в парках, скверах и торговых центрах, посещение бассейнов, показы кино и спектаклей, работа некоторых объектов розничной торговли", - говорится в сообщении.

При этом работа фитнес-клубов и заведений общественного питания разрешена, если соблюдаются санитарные нормы. Также руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуют продлить до 9 августа режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Саратовской области выявлен 9 691 заразившийся, выздоровели 5 848 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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