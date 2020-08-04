В прокуратуре сообщили о сложностях в определении объема загрязнения реки в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Точный объем нефтепродуктов, попавших в реку Селемджу на востоке Амурской области, будет крайне сложно определить из-за отсутствия сведений об источнике загрязнения и изменений интенсивности их поступления - не в чистом виде, а с подземными водами. Об этом во вторник ТАСС сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

"Информации об объемах загрязнения нет. Какой объем нефтепродуктов попал в воду, пока рассчитать сложно. Специалистами продолжается работа на месте, в том числе проводятся регулярные отборы проб воды, по результатам исследования которых будет рассчитан общий ущерб, причиненный реке", - сказал Олег Зюбин.

28 июля в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило сообщение о загрязнении Селемджи в районе поселка Экимчан. Источник загрязнения устанавливается. На место ЧП выехали специалисты различных ведомств. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку в связи с попаданием нефтепродуктов в реку, на месте происшествия развернута кампании по ликвидации разлива. С 28 июля на месте разлива работают специалисты надзорных органов, сотрудники МЧС, представители администрации Селемджинского района. Специалисты Росприроднадзора ежедневно берут пробы воды и проверяют состояние береговой линии.

"Пленка нефтепродуктов на воде небольшая - ширина вдоль берега около 1,5 м. Загрязнений на берегу не наблюдается", - отметил собеседник ТАСС.

Ведется работа по установлению источника загрязнения. На сегодня идет проверка документации предприятия, имеющего лицензию на геолого-разведывательные работы.