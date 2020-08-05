{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

Гуманитарная операция России в Ливане начнется в ближайшее время

Как подчеркнули в дипведомстве, во исполнение указания Владимира Путина прорабатывается план оказания экстренного гуманитарного содействия народу Ливана в ликвидации последствий взрыва в Бейруте

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия и Ливан согласовывают российскую гуманитарную операцию по ликвидации последствий взрыва в Бейруте, она начнется в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Руководство Ливана приветствовало российскую инициативу и выразило благодарность за готовность прийти на помощь. В настоящий момент стороны проводят согласование оперативных практических шагов в рамках подготовки осуществления гуманитарной операции России в Ливане, которая должна начаться в ближайшее время", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в дипведомстве, во исполнение указания президента РФ Владимира Путина МЧС России во взаимодействии с МИД и Роспотребнадзором прорабатывают план оказания экстренного гуманитарного содействия народу Ливана в ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Принято решение о направлении в столицу республики группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР лаборатории Роспотребнадзора, напомнили на Смоленской площади.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
Цифровую систему навигации планируют внедрить на Пискаревском мемориале в Петербурге
В систему навигации включат QR-коды, онлайн-платформу и работу с соцсетями, чтобы все желающие могли в удобном формате получить информацию об истории мемориала и Великой Отечественной войне
Читать полностью