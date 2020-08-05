Гуманитарная операция России в Ливане начнется в ближайшее время

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия и Ливан согласовывают российскую гуманитарную операцию по ликвидации последствий взрыва в Бейруте, она начнется в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Руководство Ливана приветствовало российскую инициативу и выразило благодарность за готовность прийти на помощь. В настоящий момент стороны проводят согласование оперативных практических шагов в рамках подготовки осуществления гуманитарной операции России в Ливане, которая должна начаться в ближайшее время", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в дипведомстве, во исполнение указания президента РФ Владимира Путина МЧС России во взаимодействии с МИД и Роспотребнадзором прорабатывают план оказания экстренного гуманитарного содействия народу Ливана в ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Принято решение о направлении в столицу республики группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР лаборатории Роспотребнадзора, напомнили на Смоленской площади.