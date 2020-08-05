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Взрыв в порту Бейрута

Посольство Ливана в Москве приспустило флаг в память о жертвах взрыва в Бейруте

К зданию диппредставительства несут цветы и свечи

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ливанское диппредставительство в Москве в среду приспустило национальный флаг в знак скорби по жертвам взрыва в порту Бейрута.

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Посольство не работает в связи с трехдневным общенациональным трауром в республике. К зданию диппредставительства несут цветы и свечи. У входа лежит детский рисунок с надписью на русском и арабском языках: "Дорогие друзья! Я очень сочувствую! Храни вас Бог! Мы с вами!"

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута вблизи базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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