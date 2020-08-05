Огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах взрыва в Бейруте

ТАСС, 5 августа. Мэрия Парижа погасит огни Эйфелевой башни в среду в полночь в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. Об этом в среду сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Кроме того, власти Парижа направят Ливану срочную помощь на сумму €100 тыс. "В знак солидарности с Бейрутом и Ливаном Париж направит экстренную помощь в размере €100 тыс., - написала Идальго в Twitter. - В среду в полночь мы погасим [огни] Эйфелевой башни, чтобы отдать дань памяти всем жертвам".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отправке в Бейрут трех самолетов с 25 тоннами спасательного оборудования и 6-тонным полевым сборным госпиталем на 500 человек.