Российские соотечественники в Ливане собирают медикаменты для пострадавших

БЕЙРУТ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Координационный совет соотечественников организовал сбор лекарственных препаратов и перевязочных средств для пострадавших жителей Бейрута. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.

"Все медикаменты, которые поступают сейчас в Российский центр науки и культуры, будут переданы в ближайшее время Министерству здравоохранения Ливана", - отметил он.

По словам Зайчикова, соотечественники выразили готовность сдавать кровь в больницах Бейрута, где находятся тяжелораненые. "Пока нам сказали, что такой необходимости нет, но у нас имеется группа волонтеров, готовых в любой момент стать донорами", - подчеркнул он.

Корреспонденту ТАСС стало известно, что как минимум три семьи соотечественников пострадали в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.

"Мы приняли на себя первыми удар", - рассказал стоматолог Эдуард Ганем. Дом его семьи расположен поблизости от здания Ливанской электрокомпании, напротив портовых причалов. "Ущерб квартире нанесен большой, пострадала мама, которую пришлось доставить срочно в больницу на карете скорой помощи", - сообщил врач. По словам Ганема, его собственный автомобиль не подлежит ремонту.

Аида Сааде из Ашрафии благодарит Бога, что никто из ее троих детей не пострадал. "Все остальное - выбитые окна, разбитая посуда, поломанная мебель - ерунда", - говорит она. Едва убравшись у себя дома, Аида поспешила в школу при церкви Благовещения помогать укрывшимся там людям. Во вторник она оказалась на улице Хамра, где также оказывала помощь пострадавшим. "Там их было очень много, израненные дети, женщины, старики выбирались из квартир на улицу", - говорит Аида.

Без домашнего очага осталась Людмила Аун, проживающая в Джумейзе. "Было очень страшно, мы подумали, что началось землетрясение и устремились вглубь квартиры", - рассказала она. Людмилу ранило в спину осколком стекла, а ее дочери сильно разрезало лоб, рану пришлось зашивать.

Старинные дома в Бейруте могут обрушиться

Исторические кварталы в христианской части ливанской столицы - Ашрафии, Джумейзе и Сайфи, а также армянский район Бурдж-Хаммуд более всего пострадали в результате взрыва. Как отметила в беседе старожил Татьяна Айюб, городские власти создают сейчас комиссию, которая установит, сколько домов находится в аварийном состоянии. "Большинство старинных построек, украшавших более века этот уголок Бейрута, не выдержали столь мощного взрыва и могут обрушиться в любой момент", - сказала она.