Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами министерства вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва в порту. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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"В 07:38 самолет Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту дополнительная группировка отряда "Центроспас" и специальная техника", - сказали в МЧС.

Это четвертый рейс в Ливан для оказания помощи пострадавшим.