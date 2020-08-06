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Взрыв в порту Бейрута
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Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут

В ведомстве сообщили, что на борту находится дополнительная группировка отряда "Центроспас" и специальная техника
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами министерства вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва в порту. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

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"В 07:38 самолет Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту дополнительная группировка отряда "Центроспас" и специальная техника", - сказали в МЧС.

Это четвертый рейс в Ливан для оказания помощи пострадавшим.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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