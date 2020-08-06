Депутат Госдумы запросит ФСИН о возможном нарушении Ефремовым условий домашнего ареста

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (фракция ЛДПР) в четверг сообщил журналистам о намерении обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой проверить, не нарушил ли актер Михаил Ефремов условия содержания под домашним арестом, воспользовавшись смартфоном в зале суда.

"Обратимся во ФСИН, чтобы узнать, нарушил ли Ефремов условия содержания домашнего ареста. Насколько известно, ему запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом", - сказал депутат. "Но на кадрах из суда все мы видели его со смартфоном в руках, было видно, что он пользовался интернетом. Контролирует ли ФСИН условия содержания Ефремова?" - добавил Свищев.

В среду в Пресненском суде начался процесс по делу артиста. Ефремов заявил в ходе заседания суда, что не признает вину.