В МВД Кипра заявили, что владелец корабля Rhosus не является гражданином республики

НИКОСИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Игорь Гречушкин, владелец корабля Rhosus, доставившего в 2014 году в порт Бейрута аммиачную селитру, взрыв которой во вторник привел к десяткам жертв, не имеет кипрского паспорта. Об этом в четверг заявило МВД Республики Кипр.

"Министерство внутренних дел опровергает утверждения в публикациях в ежедневной прессе о том, что владелец корабля Rhosus, который перевез 2 750 тонн аммиачной селитры в Бейрут, является обладателем кипрского паспорта", - сказано в этом заявлении.

Ранее в четверг кипрское интернет-издание Cyprus Times, сославшись при этом на российский новостной веб-сайт Siberiantimes.com, сообщило о том, что Гречушкин "живет со своей женой в Лимасоле". Издание при этом не утверждало, что предприниматель является кипрским гражданином.

В этом же материале сказано, что накануне пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу заявил Cyprus Times, что, по данным на вчерашний день, ни власти Ливана, ни службы безопасности других стран не обращались к стражам порядка острова с просьбой помочь разыскать Гречушкина.

В среду источник в кипрских органах власти заявил ТАСС, что он не понимает, какое отношению к делу о взрыве в Бейруте может иметь владелец судна, с борта которого был выгружен груз, который сдетонировал после того, как в течение последних 6 лет находился под контролем ливанской стороны.