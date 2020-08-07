Адвокаты помогают российским морякам в Ливане в решении спорной ситуации с зарплатой

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Юристы и правозащитные организации помогают российским морякам с танкера "Капитан Нагдалиев", брошенного судовладельцем в порту Бейрута, в решении спорного вопроса о задолженности по зарплате. Об этом сообщил ТАСС в пятницу консул РФ в Ливане Руслан Мамаев.

"У них [членов экипажа] есть адвокаты, правозащитные организации, профсоюзы, которые ими занимаются. Они не без внимания", - пояснил дипломат, добавив, что россиянам ничего не угрожает. При этом он указал, что моряки отказались от помощи диппредставительства с возвращением на родину, мотивировав это желанием оставаться в Ливане и добиваться выплаты задолженности по зарплате.

"Капитан Нагдалиев" турецкой судоходной компании Palmali стоит в порту Бейрута с 12 мая в связи с решением судебных властей об аресте судна, которое ходит под мальтийским флагом. Как сообщил ТАСС в среду второй помощник капитана Дмитрий Гутковский, экипаж не получает зарплату уже несколько месяцев, а турецкий судовладелец не выходит на связь. Экипаж состоит из 12 человек - двух россиян и десяти граждан Азербайджана.

Коснувшись ситуации с судном Rhosus, груз аммиачной селитры с которого, возможно, взорвался в Бейруте, Мамаев отметил, что этот вопрос "не в зоне ответственности" российских дипломатов в Ливане. "Хабаровчанина (судовладельца, хабаровского бизнесмена Игоря Гречушкина - прим. ТАСС) вчера нашли на Кипре. Нашли даже [бывшего] капитана корабля, который предъявлял претензии судовладельцу. Он уже дал пояснения о ситуации", - сказал консул. По его словам, доводы капитана говорят о том, что судно "не должно было заходить в Ливан, но судовладелец решил заработать денег, и они вошли в порт" Бейрута. "Хотя груз должен был идти в Мозамбик для компании, которая занимается производством взрывчатых веществ", - добавил дипломат.

В результате взрыва в порту Бейрута танкер получил небольшие повреждения: порвались швартовые, выбило дверь, есть повреждения на корпусе судна.