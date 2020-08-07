Российские моряки с судна Yara Nauma не обращались за медпомощью в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 7 августа. /ТАСС/. Российские моряки с грузового судна Yara Nauma, на котором находятся 12 заразившихся новым коронавирусом моряков, не обращались за помощью к медикам в Финляндии. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе посольства России в этой стране Марина Шкуренко.

"На судне семь российских граждан, у двоих из них 5 августа выявлен коронавирус. Ни один из них не был госпитализирован в Финляндии. Российское консульство в Турку готово оказать необходимую помощь и держит ситуацию под контролем", - сказала она.

Судно в пятницу должно было прибыть в порт города Уусикаупунки и после разгрузки продолжить путь. Одного из 12 инфицированных планировалось во время стоянки доставить на медосмотр, остальные члены экипажа должны оставаться на борту.

Судно Yara Nauma под норвежским флагом 3 августа ошвартовалось в Силламяэском порту в Эстонии. После этого два члена команды были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Сделанные позже тесты на коронавирус дали положительный результат. Российский моряк с судна попал в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Восемь работников порта, контактировавшие с моряками, были отправлены на самоизоляцию, однако сама гавань продолжила работу в штатном режиме. 5 августа вечером судно покинуло порт, взяв курс на Финляндию.