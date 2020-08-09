Главред "Дождя": канал подавал документы на аккредитацию для работы в Минске еще в июне

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Телеканал "Дождь", чьи корреспонденты были задержаны в Минске в воскресенье, подавал документы на аккредитацию для работы еще в июне и ожидал ее подтверждения от белорусских властей, сообщил ТАСС главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Телеканал "Дождь" направил все необходимые для аккредитации документы еще 15 июня, в ожидании ее подтверждения наши корреспонденты работали в Минске", - сказал Дзядко.

Он добавил, что в Минске тогда подтвердили получение документов. По его словам, с этого момента телеканал обращался за ответом об аккредитации "почти каждый день".

Ранее в Telegram-канале "Дождя" появилась информация, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.

ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.