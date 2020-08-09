СЖР требует от Минска назвать причину задержания журналистов "Дождя" и их местонахождение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился к властям Белоруссии с требованием объяснить причины задержания в Минске журналистов российского телеканала "Дождь" и сообщить об их местонахождении. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте СЖР.

"Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении. О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось. Союз журналистов России требует от властей Белоруссии объяснить причины задержания наших коллег и назвать их местонахождение", - говорится в сообщении.

В СЖР добавили, что считают задержание журналистов очевидным нарушением права на свободу слова и свободу распространения информации.

В воскресенье телеканал "Дождь" сообщил, что в Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице. ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что телеканал подавал документы на аккредитацию для работы 15 июня, а корреспонденты работали в Минске в ожидании ее подтверждения.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.