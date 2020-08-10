Депортированным из Белоруссии журналистам "Дождя" на пять лет запретили въезд в страну

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники российского телеканала "Дождь", которые в воскресенье были задержаны в Белоруссии и позднее депортированы, получили запрет на въезд в республику сроком на пять лет. Об этом сообщил в понедельник один из журналистов Василий Полонский.

"Да, на пять лет [запрещен въезд], и грозят мне и моим коллегам две статьи уголовного кодекса. И там до пяти и до трех лет лишения свободы. <...> Я надеюсь, мы успеем это оспорить", - рассказал он в эфире "Дождя".

Полонский рассказал, что белорусская милиция при задержании действовала жестко - на него самого надели наручники, а его коллегу Владимира Роменского при обыске раздели догола.

Корреспондент, который вместе с коллегами в ночь на понедельник вернулся в Россию, поблагодарил МИД и журналистское сообщество за поддержку.

Полонский, Роменский и оператор "Дождя" Николай Антипов были задержаны в Минске в воскресенье днем. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, причиной задержания стала работа без аккредитации. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщал ТАСС, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля.