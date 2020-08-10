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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

В Белоруссии сообщили, что атаки на интернет-ресурсы страны продолжаются

Там отметили что в основном целью становятся сайты государственных органов и организаций

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Кибератаки на белорусские государственные интернет-ресурсы продолжаются. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии.

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"Сегодня в течение дня атаки продолжаются, - цитирует сообщение центра агентство БелТА. - В основном целью становятся сайты государственных органов и организаций".

"За прошедший период фиксировались различные типы флуда (атаки, направленные на переполнение канала связи, целью которых является создание мощного потока запросов (пакетов данных), который займет собой всю выделенную ресурсу-жертве полосу трафика). Также присутствовали воздействия смешанного типа - флуд плюс атаки, направленные на истощение ресурса сервера (ОЗУ, ЦПУ и т. д.)",- говорится в сообщении.

Суммарная мощность некоторых атак превышала 200 Гбит/с. "Все они были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров", - отмечает центр кибербезопасности.

Ведущая телекоммуникационная компания Белоруссии "Белтелеком" сообщила в понедельник, что она работает над устранением сбоев в работе интернета, которые произошли в результате множества кибератак. Компания заявила, что кибератаки против сетей связи и сайтов органов власти в Белоруссии осуществляются из-за рубежа.

Ранее в понедельник сообщалось о перебоях со связью, в работе интернета, в том числе мобильного, в ряде городов Белоруссии. Не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Перебои отмечались также в работе сайтов белорусских средств массовой информации. Массовые проблемы с мобильным интернетом наблюдались в Белоруссии также в воскресенье. В субботу вечером Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты зафиксировал волну DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы страны.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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