МИД РФ пока не может выяснить местонахождение задержанных в Белоруссии журналистов

"Не могу сказать, что по остальным задержанным у нас есть такие хорошие новости, потому что некоторых мы все еще не можем найти", - сказала она.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты по-прежнему пытаются выяснить местонахождение ряда задержанных в Белоруссии российских журналистов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

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Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров держит под личным контролем данную ситуацию.

"Я хотела бы обратить внимание на то, что наше посольство вторые сутки занимается вопросами наших журналистов. Многие из них действительно поехали, не имея аккредитации. <…> Лично посол [России в Минске Дмитрий Мезенцев] находится на связи с Министерством иностранных дел Белоруссии и с МВД этого государства по каждому конкретному случаю. Эта тема на контроле также у министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что журналисты должны работать по законам страны пребывания, в том числе получать аккредитацию от местных властей, однако указала на то, что большинство задержанных журналистов запрашивали аккредитацию в установленные сроки. "Мне кажется, эта ситуация имеет все возможности не только для разрешения постфактум, но и для того, чтобы она в принципе не возникала", - добавила дипломат.

Ситуация с военным корреспондентом Пеговым

Дипломат также отметила, что ситуация с задержанным в Минске военным корреспондентом Семеном Пеговым может "положительно разрешиться в течение часа".

"Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, нашим послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем <...> в самое ближайшее время позитивную динамику и <...> разрешение этого вопроса. <...> Я надеюсь, что это произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена", - сказала она.

Организация работы журналистов из РФ

МИД РФ также призвал белорусских коллег сделать все возможное, чтобы российские журналисты могли легально работать в Белоруссии.

"Мы сегодня призвали, попросили, сделали это и публично, и в контактах с нашими белорусскими коллегами, сделать все возможное для того, чтобы российские журналисты могли профессионально и легально выполнять свои обязанности", - сказала Захарова.

По мнению Захаровой, такое непропорциональное применение силы к представителям прессы явно не соответствует духу отношений РФ с братским государством.

МИД РФ призывает российских журналистов в Белоруссии полностью соблюдать законодательство республики при ведении профессиональной деятельности.

"К сожалению, не обошлось без инцидентов с освещавшими выборы российскими журналистами. Посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем, - обратили внимание в дипведомстве. - Призываем работников отечественных СМИ при ведении профессиональной деятельности на территории Белоруссии полностью соблюдать ее законодательство. Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации такой деятельности".