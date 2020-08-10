Руководство Twitter сообщило о блокировке работы социальной сети в Белоруссии

"Мы наблюдаем блокировку и препятствование работе Twitter в Белоруссии в качестве реакции на протесты, [участники которых] ставят под сомнение результаты выборов [президента страны]", - говорится в распространенном заявлении. "Отключения интернета несут серьезный вред, - подчеркнули в руководстве социальной сети. - Они на фундаментальном уровне нарушают базовые права человека и принципы открытого интернета".

Ведущая телекоммуникационная компания Белоруссии "Белтелеком" сообщила в понедельник, что работает над устранением сбоев в работе интернета, которые произошли в результате множества кибератак. Компания заявила, что кибератаки против сетей связи и сайтов органов власти в Белоруссии осуществляются из-за рубежа.

Ранее в понедельник сообщалось о перебоях со связью, в работе интернета, в том числе мобильного, в ряде городов Белоруссии. Не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Перебои отмечались также в работе сайтов белорусских средств массовой информации. Массовые проблемы с мобильным интернетом наблюдались в Белоруссии также в день выборов, в воскресенье. В субботу вечером Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты зафиксировал волну DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы страны.