Власти США считают, что придерживаются более строгих стандартов разработки вакцины, чем РФ

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй утверждает, что Соединенные Штаты придерживаются "намного более строгих" стандартов в разработке вакцин, чем Россия. Таким образом она прокомментировала регистрацию Минздравом РФ первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

"В США установлены намного более строгие стандарты", - заявила Конуэй в эфире телеканала Fox News. "Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так", - утверждала она.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В конце июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США заявил о том, что Соединенные Штаты не будут зависеть от других стран в плане вакцинации населения от нового коронавируса. При этом он фактически попытаться поставить под сомнение достижения своих российских и китайских коллег.