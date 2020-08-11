СМИ: бразильский штат Парана подпишет соглашение о производстве российской вакцины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Власти южного бразильского штата Парана подпишут в среду соглашение о тестировании и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник-5". Об этом сообщил во вторник портал G1 .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

По его информации, с бразильской стороны документ подпишет губернатор региона Ратиньо Жуниор, с российской, как уточнили в посольстве РФ в Бразилии, - представитель РФПИ.

Практической реализацией соглашения займется Технологический институт штата Парана (Tecpar), который будет проводить тестирование российского препарата в Бразилии и в перспективе производить его. В первую очередь необходимо будет подать соответствующую заявку бразильскому фармацевтическому регулятору Anvisa, который выдает разрешение на проведение испытаний. Если все пойдет по плану, отмечает портал, население получит доступ к препарату не ранее второй половины 2021 года.

В настоящее время в Бразилии ведутся испытания китайской вакцины компании Sinovac Biotech и препарата Оксфордского университета и Astrazeneca. Ранее в Минздраве Бразилии заявили о готовности рассмотреть альтернативные варианты противовирусных препаратов.

Президент России Владимир Путин ранее во вторник сообщил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.