Иордания намерена подать заявку на закупку российской вакцины от коронавируса

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Иордания планирует отправить заявку на закупку российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом, как передает новостной портал Ammon News , заявил министр здравоохранения королевства Саад Джабер.

"Иордания следила за вакциной с самого начала ее разработки на ранних стадиях, она изучалась в закрытых кругах, - сказал он. - Королевство свяжется с российскими властями с тем, чтобы получить российскую вакцину как можно скорее".

Также министр подчеркнул, что разработанный в РФ препарат изначально не выставлялся на коммерческой основе, как это делали международные компании, которые предлагали резервировать вакцины.

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава страны, которая прошла клинические испытания в июне-июле. Он также сказал, что одна из его дочерей сделала прививку и чувствует себя хорошо.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия получила предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз российской вакцины от 20 стран. По его словам, на сегодняшний день наибольший интерес к ней проявляют государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, с которыми уже финализирован ряд контрактов на закупку вакцины.