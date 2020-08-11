Фармрегулятор Бразилии не получал заявок по российской вакцине от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не получало заявок на испытания в латиноамериканском государстве российской вакцины от коронавируса. Заявление фармрегулятора приводит во вторник портал O Antagonista .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"До настоящего времени российская лаборатория, отвечающая за разработку вакцины, не обращалась в Anvisa за разрешением на проведение исследований по своим протоколам или за регистрацией вакцины. Также не поступало никаких запросов от каких-либо учреждений и партнеров [производителя] по этой вакцине", - говорится в сообщении регулятора.

"В связи с этим агентство не может предоставить комментариев относительно безопасности и эффективности данного препарата до получения официальных данных от лаборатории", - уточнили в Anvisa. От каких-либо прогнозов регулятор также воздерживается до получения официальных заявок.

Как отмечают в ведомстве, с начала пандемии оно в приоритетном порядке рассматривает ходатайства, связанные с лекарствами и вакцинами от коронавируса. Предыдущие заявки были одобрены в течение 72 часов, подчеркивается в заявлении.

В настоящее время в Бразилии ведутся испытания китайской вакцины компании Sinovac Biotech и препарата Оксфордского университета и англо-шведской фирмы AstraZeneca. Ранее в Минздраве Бразилии заявили о готовности рассмотреть альтернативные варианты противовирусных препаратов.

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.