{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Китае вновь обнаружили следы коронавируса на упаковках креветок из Эквадора

Ранее в июле аналогичный случай произошел в северо-восточной провинции страны Ляонин

ТАСС, 12 августа. Специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой, обнаружили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая. В июле подобный случай произошел в северо-восточной провинции страны Ляонин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

10 августа в ходе проверки одного из заведений общественного питания города Уху контрольная служба установила предположительно следы наличия коронавируса на упаковках импортных южноамериканских морепродуктов. 11 августа повторные исследования проб дали положительный результат. Тесты образцов, взятых во внешней среде и у сотрудников заведения, оказались отрицательными. Местный штаб по противодействию распространению коронавируса распорядился провести дезинфекцию ресторана. Все, кто непосредственно контактировал с загрязненными упаковками, помещены под наблюдение врачей.

10 июля таможенное управление КНР сообщило об обнаружении следов коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора в провинциях Ляонин и Фуцзянь.

Теги
ЭквадорКитайПандемия COVID-19
75-летие Победы
В Тульской области нашли останки 122 красноармейцев
На месте раскопок обнаружили предметы обмундирования, один солдатский медальон и ложку с инициалами
Читать полностью