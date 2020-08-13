Тесты российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнутся в течение месяца

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 августа. /ТАСС/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся в бразильском штате Парана в течение месяца. Об этом в интервью телеканалу CNN Brasil сообщил в среду глава управления международных связей региона Луис Паулу Маскареньяс.

"Мы исходим из понимания того, что на юридические процедуры потребуется от 10 до 20 дней. Если мы проведем регистрацию в федеральных органах, мы приступим к тестированию. Надеемся, что дело не затянется, и мы получим все необходимые данные для скорейшего прохождения этого этапа. Я бы рискнул предположить, что нам потребуется 20-30 дней", - сказал чиновник.

По его словам, прежде чем приступать к третьей фазе клинических исследований, ученые Технологического института штата Парана (Tecpar) проведут анализ всей документации о предыдущих этапах тестирования, которые ранее прошли в России. "Это будет сделано в соответствии с национальными и международными стандартами", - отметил Маскареньяс, уточнив, что речь идет о рассмотрении документов не только фармрегулятором, но и национальным комитетом по этике в исследованиях.

В среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и губернатор Параны Ратиньо Жуниор подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого в этом южном регионе Бразилии планируется провести тестирование российской вакцины против коронавируса с последующей возможностью ее производства. Церемония прошла в формате видеоконференции.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.