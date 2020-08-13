Специалисты не обнаружили на реке Пясина визуальных последствий утечки топлива в Норильске

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Участники Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) не увидели последствий разлива топлива на реке Пясина, часть полевых исследовательских работ уже закончена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции со ссылкой на руководителя ее полевого этапа, заведующего лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Николая Юркевича.

"Я бы пока воздержался от каких-либо оценок, но могу констатировать одно: если в районе ТЭЦ мы видим последствия разлива, то на реке Пясина такого визуально не наблюдается. По заключению ботаников можно констатировать также положительную динамику состояния растительного покрова на удалении от производственных объектов", - сказал Юркевич.

По его словам, это те очевидные выводы, которые ученые уже могут сделать, дальнейшие будут после завершения лабораторных исследований.

Работы завершаются

Как рассказали в пресс-службе, часть полевых работ уже завершена - отряд "Наземные экосистемы" и отряд гидробиологов закончил отбор проб. "Также завершена работа геофизиков. Работы мерзлотоведов завершаются буквально на днях бурением нескольких исследовательских скважин для термометрии и отбора керна для изучения состояния мерзлоты, все работы ведутся в районе ТЭЦ", - добавил Юркевич. Однако ожидается прибытие отряда геохронологии - ученых, занимающихся оценкой накопленного загрязнения в почве, они начнут работу после 15 августа после доставки их оборудования.

По словам руководителя полевых работ, в общей сложности экспедиция отработала примерно на 30 участках, на каждом определялись точки, и из них отбирались пробы. Брались образцы воды (грунтовые и фоновые), образцы почвы, донных осадков и растений. Таким образом, общее количество проб в настоящее время превысило 1,5 тысячи общим весом порядка 300 килограммов.

"Количество исследований очень большое. Та же самая вода будет оцениваться на содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов, микроэлементов, будут проходить гидробиологические исследования на содержание бентоса и так далее. Аналогично будет проводиться работа по почвам и по донным отложениям", - пояснил Юркевич.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" (является владельцем ТЭЦ-3) большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарная, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков, затем начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.