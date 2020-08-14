Российская вакцина и британский карантин. Ситуация с коронавирусом остается нестабильной

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В мире продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Так, только в Бразилии и Индии за сутки было выявлено 60 091 и 64 553 случая заражения соответственно, только на эти две страны приходится 5 686 066 из более чем 20 млн случаев заражения в мире.
В некоторых европейских странах из-за вновь возросшего числа случаев заражения коронавирусом были усилены ограничения. Великобритания вновь сделала обязательным соблюдение двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну из Нидерландов, Франции, Монако и других государств. Власти Франции признали Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон областями активного распространения коронавируса, что расширяет полномочия руководителей этих регионов по введению дополнительных ограничений.
Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 30 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, из них 22 - ввозные, а остальные восемь выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Ситуация в Канаде
Число инфицированных коронавирусом в Канаде возросло за последние сутки на 390 и составило 121 234, сообщило в четверг министерство здравоохранения. Днем ранее ведомство проинформировало о 423 заразившихся.
Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада успешно борется с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Премьер подчеркнул, что число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в сутки постоянно снижается. В некоторых регионах больше не фиксируются такие случаи.
В КНДР никто не инфицирован
Власти КНДР сообщили в пятницу об отмене режима строгого карантина в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, где в середине июля у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи были обнаружены симптомы, похожие на вызываемое коронавирусом заболевание. В связи с этим в Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина.
По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Карантин для прибывающих в Британию
Как написал на своей странице в Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, "в целях борьбы с распространением коронавируса мы должны исключить Францию, Нидерланды, княжество Монако, Мальту, а также Арубу и архипелаг Тёркс и Кайкос (британская заморская территория в Атлантическом океане - прим. ТАСС) из списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры". Все прибывающие оттуда должны будут самоизолироваться на 14 дней, отметил министр.
Ранее власти Франции дали понять, что введут аналогичные меры, если Великобритания вернет требование о соблюдении карантина для прибывающих с территории республики. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон обязан "действовать безжалостно", препятствуя распространению вируса, даже если речь идет о ближайших соседях королевства.
Одновременно с ужесточением въездного режима власти Великобритании объявили, что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер после вынужденной паузы, вызванной ростом числа заразившихся. В заявлении Джонсона отмечается, что в стране вступают в силу некоторые изменения, "которые позволят большему числу людей вернуться к работе и к вещам, которых им не хватало".
Так, с 15 августа смогут начать работу находящиеся в закрытых помещениях театры, музыкальные и концертные площадки. Возобновят работу также казино, катки и боулинг-клубы, а салонам красоты будет разрешено оказывать все виды услуг при соблюдении санитарных требований.
Область активного распространения
По данным французских властей, ситуация с распространением коронавируса на территории страны продолжает ухудшаться - в последние несколько дней медики ежедневно регистрируют около 2,5 тыс. новых случаев инфицирования. Общее число случаев заражения с начала пандемии в республике составило 209 365. С начала марта в стране умерли более 30,3 тыс. инфицированных.
В настоящее время Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон признаны областями активного распространения коронавируса. Местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации, могут вводить ограничения на поездки граждан в этих областях, временно закрывать бары, рестораны и концертные площадки. Обязательное ношение масок в открытых общественных местах уже введено в Париже, Бордо, Ницце, Марселе, Лилле, Биаррице, Сен-Мало, Орлеане, Туре, Лионе и других городах.
Российская вакцина
На Западе началась кампания по дискредитации зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. Так, телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ.
В публикации приводится комментарий источника из числа американских официальных лиц, сообщившего, что в США крайне скептически относятся к российской вакцине и не намерены ее применять. Другой источник отметил, что "в распоряжении США нет закупленных образцов" российской вакцины.
В России опровергли эту информацию. Как сообщил в пятницу ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, "Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины".
Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил журналистам, что данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. Он считает, что критика этой вакцины во многом связана с тем, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов". Министр заверил, что клинические исследования будут продолжаться.
Вьетнам оформляет документы
Российским препаратом заинтересовались во Вьетнаме. Как сообщил в пятницу директор департамента лекарственных препаратов Минздрава Ву Туан Кыонг, ведомство готовит необходимые документы для приобретения российской вакцины от коронавируса. "Руководство министерства приняло положительное решение по вопросу закупки российской вакцины. В настоящее время завершается подготовка необходимых документов для представления этого вопроса на рассмотрение правительства", - отметил он.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил в пятницу на заседании Национального координационного комитета по профилактике и борьбе с заболеванием COVID-19, что республика намерена импортировать от 50 до 150 млн доз российской вакцины. Возможные сроки поставок препарата пока не называются.
На заседании также отмечалось, что Вьетнам продолжает разрабатывать собственную вакцину от коронавируса. В ближайшее время два ее опытных образца, созданных местными компаниями, будут направлены на клинические испытания в США.