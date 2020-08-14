Российская вакцина и британский карантин. Ситуация с коронавирусом остается нестабильной

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В мире продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Так, только в Бразилии и Индии за сутки было выявлено 60 091 и 64 553 случая заражения соответственно, только на эти две страны приходится 5 686 066 из более чем 20 млн случаев заражения в мире.

В некоторых европейских странах из-за вновь возросшего числа случаев заражения коронавирусом были усилены ограничения. Великобритания вновь сделала обязательным соблюдение двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну из Нидерландов, Франции, Монако и других государств. Власти Франции признали Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон областями активного распространения коронавируса, что расширяет полномочия руководителей этих регионов по введению дополнительных ограничений.

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 30 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, из них 22 - ввозные, а остальные восемь выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ситуация в Канаде

Число инфицированных коронавирусом в Канаде возросло за последние сутки на 390 и составило 121 234, сообщило в четверг министерство здравоохранения. Днем ранее ведомство проинформировало о 423 заразившихся.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада успешно борется с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Премьер подчеркнул, что число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в сутки постоянно снижается. В некоторых регионах больше не фиксируются такие случаи.

В КНДР никто не инфицирован

Власти КНДР сообщили в пятницу об отмене режима строгого карантина в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, где в середине июля у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи были обнаружены симптомы, похожие на вызываемое коронавирусом заболевание. В связи с этим в Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Карантин для прибывающих в Британию

Как написал на своей странице в Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, "в целях борьбы с распространением коронавируса мы должны исключить Францию, Нидерланды, княжество Монако, Мальту, а также Арубу и архипелаг Тёркс и Кайкос (британская заморская территория в Атлантическом океане - прим. ТАСС) из списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры". Все прибывающие оттуда должны будут самоизолироваться на 14 дней, отметил министр.

Ранее власти Франции дали понять, что введут аналогичные меры, если Великобритания вернет требование о соблюдении карантина для прибывающих с территории республики. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон обязан "действовать безжалостно", препятствуя распространению вируса, даже если речь идет о ближайших соседях королевства.

Одновременно с ужесточением въездного режима власти Великобритании объявили, что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер после вынужденной паузы, вызванной ростом числа заразившихся. В заявлении Джонсона отмечается, что в стране вступают в силу некоторые изменения, "которые позволят большему числу людей вернуться к работе и к вещам, которых им не хватало".

Так, с 15 августа смогут начать работу находящиеся в закрытых помещениях театры, музыкальные и концертные площадки. Возобновят работу также казино, катки и боулинг-клубы, а салонам красоты будет разрешено оказывать все виды услуг при соблюдении санитарных требований.

Область активного распространения

По данным французских властей, ситуация с распространением коронавируса на территории страны продолжает ухудшаться - в последние несколько дней медики ежедневно регистрируют около 2,5 тыс. новых случаев инфицирования. Общее число случаев заражения с начала пандемии в республике составило 209 365. С начала марта в стране умерли более 30,3 тыс. инфицированных.

В настоящее время Париж и юго-восточный департамент Буш-дю-Рон признаны областями активного распространения коронавируса. Местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации, могут вводить ограничения на поездки граждан в этих областях, временно закрывать бары, рестораны и концертные площадки. Обязательное ношение масок в открытых общественных местах уже введено в Париже, Бордо, Ницце, Марселе, Лилле, Биаррице, Сен-Мало, Орлеане, Туре, Лионе и других городах.

Российская вакцина

На Западе началась кампания по дискредитации зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. Так, телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ.