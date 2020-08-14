Адвокат Ефремова не знает о местонахождении своего клиента

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не знает о местонахождении своего клиента и не в курсе, выписали ли его из больницы. Об этом защитник заявил ТАСС.

"Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он", - сказал Пашаев.

Ранее телеканал "Москва-24" сообщил со ссылкой на врача артиста Михаила Круглого, что Ефремов уже выписан из больницы и находится дома.

11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был госпитализирован из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья. Заседание было отложено, суд направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза Ефремова.