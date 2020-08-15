Минздрав одобрил проведение третьего этапа испытаний китайской вакцины от COVID-19 в РФ

"Цель клинического исследования - оценка эффективности, реактогенности и безопасности рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против новой коронавирусной инфекции у взрослых добровольцев. Фаза клинического испытания - третья", - следует из карточки на сайте реестра.

Проведение исследований запланировано в восьми российских медицинских организациях Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга, вакцину получат 625 добровольцев. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе "Петровакс", CanSino Biologics Inc первой в мире начала испытания вакцины против коронавируса на людях в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В первой фазе, которая проводилась в Китае, приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухане в провинции Хубэй с участием 508 человек.

"Результаты второй фазы исследования по иммуногенности и безопасности были опубликованы 20 июля в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования. Примечательно, что для клинических исследований выбрана однократная вакцинация", - отмечается в сообщении.

В компании также добавили, что после регистрации вакцины в России "Петровакс" будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на российский рынок, а также в страны СНГ. "Борьба с COVID-19 - абсолютный приоритет "Петровакс" в 2020 году. Мы стремимся применить многолетний опыт, накопленный нашей компанией в разработке и производстве вакцин, на благо всего общества. Наша компания рада сотрудничеству с CanSinoBIO, одним из мировых лидеров в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Запуск клинического исследования третьей фазы потребовал многомесячной напряженной работы наших команд. Это отличный пример международного партнерства, которое набирает обороты и включает все новые страны", - сообщил президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов, слова которого приводит пресс-служба.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.

О компаниях

Компания CanSinoBIO основана в 2009 году и занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и глобальной безопасности общественного здравоохранения. Компания обладает четырьмя интегрированными технологиями платформы, включая векторы на основе аденовируса, конъюгацию, конструирование белка и рекомбинацию и рецептуру. На сегодняшний день на ее счету комплекс из 16 вакцин, охватывающих 13 заболеваний, включая глобально инновационную вакцину против вируса Эбола, утвержденную в 2017 году, а также исследовательскую рекомбинантную новую коронавирусную вакцину.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Производственный комплекс компании расположен в Московской области. Его мощности позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов. Препараты компании "Петровакс" экспортируются в 12 стран, включая страны ЕАЭС, Иран, Словакию.