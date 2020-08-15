Минздрав одобрил проведение третьего этапа испытаний китайской вакцины от COVID-19 в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минздрав России одобрил проведение в стране третьего этапа исследований вакцины против нового коронавируса, разработанной CanSino Biologics Inc, которые будут проводиться российской биофармацевтической компанией "Петровакс". Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава РФ.
"Цель клинического исследования - оценка эффективности, реактогенности и безопасности рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против новой коронавирусной инфекции у взрослых добровольцев. Фаза клинического испытания - третья", - следует из карточки на сайте реестра.
Проведение исследований запланировано в восьми российских медицинских организациях Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга, вакцину получат 625 добровольцев. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе "Петровакс", CanSino Biologics Inc первой в мире начала испытания вакцины против коронавируса на людях в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В первой фазе, которая проводилась в Китае, приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухане в провинции Хубэй с участием 508 человек.
"Результаты второй фазы исследования по иммуногенности и безопасности были опубликованы 20 июля в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования. Примечательно, что для клинических исследований выбрана однократная вакцинация", - отмечается в сообщении.
В компании также добавили, что после регистрации вакцины в России "Петровакс" будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на российский рынок, а также в страны СНГ. "Борьба с COVID-19 - абсолютный приоритет "Петровакс" в 2020 году. Мы стремимся применить многолетний опыт, накопленный нашей компанией в разработке и производстве вакцин, на благо всего общества. Наша компания рада сотрудничеству с CanSinoBIO, одним из мировых лидеров в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Запуск клинического исследования третьей фазы потребовал многомесячной напряженной работы наших команд. Это отличный пример международного партнерства, которое набирает обороты и включает все новые страны", - сообщил президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов, слова которого приводит пресс-служба.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о запуске производства препарата, а также о выпуске первой партии.
О компаниях
Компания CanSinoBIO основана в 2009 году и занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и глобальной безопасности общественного здравоохранения. Компания обладает четырьмя интегрированными технологиями платформы, включая векторы на основе аденовируса, конъюгацию, конструирование белка и рекомбинацию и рецептуру. На сегодняшний день на ее счету комплекс из 16 вакцин, охватывающих 13 заболеваний, включая глобально инновационную вакцину против вируса Эбола, утвержденную в 2017 году, а также исследовательскую рекомбинантную новую коронавирусную вакцину.
"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Производственный комплекс компании расположен в Московской области. Его мощности позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов. Препараты компании "Петровакс" экспортируются в 12 стран, включая страны ЕАЭС, Иран, Словакию.