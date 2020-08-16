Разработкой приложения по вакцине от коронавируса занимаются Минздрав и Минцифра

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минздрав и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (ранее - Минкомсвязь) России введут разработку приложения, которое позволит привившимся от коронавируса фиксировать свое самочувствие после введения препарата. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

О создании данного приложения сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также отметил, что врачи смогут отслеживать состояние здоровья получивших вакцину против коронавируса благодаря специальному ресурсу.

"Разработкой приложения по мониторингу реакции на применение вакцины от COVID-19 занимаются специалисты Минздрава России совместно с Минцифрой", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.