В СПЧ рассчитывают, что АУЕ прекратит существование в РФ после решения Верховного суда

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора рассчитывает, что после признания Верховным судом России экстремистским движения АУЕ, оно прекратит свое существование.

"Совет несколько лет работал по поводу прекращения деятельности данного движения на территории России и защиты молодежи от этой субкультуры, втягивания молодых людей в подобную криминальную субкультуру. Надеюсь, что теперь данное движение прекратит существование на территории РФ", - в понедельник заявила Киркора корреспонденту ТАСС.

Она пояснила, что очень сложно было раньше оградить молодых людей от влияния этой субкультуры и объяснить им, насколько критично она может повлиять на их будущее. "Сейчас подобная деятельность на уровне государства признана экстремистской и опасной для молодежи. Для нас это возможность полностью прекратить эту субкультуру и вовлечение молодежи в нее", - добавила собеседница агентства.

Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора и признал движение АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что за 3,5 года в России пресечена деятельность более 30 группировок неформального движения криминальной направленности АУЕ. В Генпрокуратура РФ отмечают, что деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.