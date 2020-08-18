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ДТП с участием Михаила Ефремова

Добровинский подготовил два варианта иска к Ефремову

Из них будет выбран один - в зависимости от ответа актера

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Адвокат трех потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подготовил сразу два варианта гражданского иска к артисту, из них он выберет один, и это зависит от самого Ефремова.

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"Через 40 минут я буду оглашать гражданский иск. У меня два варианта, я выберу первый или второй. Это будет зависеть от ответа, который я услышу от господина Ефремова", - сообщил журналистам Добровинский.

Он также обратил внимание, что во время заседания Ефремов мог встать четыре раза и принести извинения потерпевшим, но он этого не сделал.

Всего по делу актера потерпевшими призваны четыре родственника погибшего в ДТП Сергея Захарова, интересы троих из них представляет Добровинский. Старший сын Захарова подготовил иск к Ефремову на 6,5 млн рублей.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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