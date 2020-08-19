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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Кремль обеспокоен агрессией силовиков в Минске в отношении журналистов из России

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул важность наличия официального статуса аккредитованного СМИ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Кремль обеспокоен проявлением агрессии со стороны правоохранителей в Минске в отношении российских журналистов. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в среду.

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"Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о пострадавших представителях СМИ, которые освещали митинги в Белоруссии.

Тем не менее, он подчеркнул важность наличия официального статуса аккредитованного СМИ. "Мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации существенно ослабляет их юридические позиции", - сказал представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что в целом "не важно, <...> идет речь о журналистах или нет". "Конечно же, безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов", - заключил он.

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БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПротесты в Белоруссии после выборов президента
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