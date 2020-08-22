Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял решение выплатить по 200 тыс. рублей пострадавшим после взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле, которые госпитализированы в больницу. Об этом он сообщил в субботу в эфире канала "Россия 24" .

"По 200 тыс. будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. В понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", - сказал Миронов, уточнив, что в результате ЧП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, одна женщина лечится амбулаторно на дому. Состояние их здоровья медики расценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что по 1 млн рублей получат семьи трех погибших.

Глава региона добавил, что сейчас в пункте временного размещения на базе гостиницы "Которосль" находятся более 50 человек, все люди обеспечены трехразовым горячим питанием. Всего, по данным пресс-службы, из дома после взрыва газа были эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Люди, отказавшиеся от гостиницы, разместились у родственников и знакомых.