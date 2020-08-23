Лавров: Россия может своими силами справиться с ликвидацией последствий аварии в Норильске

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Россия может самостоятельно справиться с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Если было принято такое решение, значит наши технологии были сочтены достаточными. Давайте не будем забывать: когда нам что-то в такого рода ситуациях предлагают, не хочу никого подозревать в отсутствии чистых помыслов, но, наверное, лучше полагаться на свои силы, если нет какой-то критической ситуации", - сказал он

Министр, комментируя российский отказ от помощи США в ликвидации последствий аварии в Норильске, указал, что, когда были крупные лесные пожары в Калифорнии, американцы "вежливо отказались" от помощи российских специалистов. "Я не буду подвергать сомнению профессионализм ни наших, ни американских специалистов, говорить, что они были не правы, отказавшись от нашей помощи. Здесь требуется сугубо профессиональный подход для оценки ситуации", - указал Лавров.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля", НТЭК, произошла в конце мая. Из-за деформации из хранилища вылилось дизельное топливо, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.