Минздрав получил документы для разрешения проведения III этапа исследований "Спутник V"

ОБНИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Минздрав России получил все необходимые документы от ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для получения разрешения на проведение третьего (пострегистрационного) этапа исследования вакцины против коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

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Мурашко также отметил, что многие зарубежные страны уже заинтересовались российской вакциной, в том числе производством препарата на своей территории.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что документы были поданы в пятницу, 21 августа. "Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений. Сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества", - сказал он.

Набор добровольцев, которые будут участвовать в пострегистрационном этапе исследований вакцины против коронавируса, может начаться на следующей неделе, сообщил Мурашко.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов. Это параллельно пойдет уже с применением [вакцины] в клинической практике", - сказал он.

Ранее Александр Гинцбург сообщал, что к третьему этапу исследования вакцины планируется привлечь около 40 тыс. добровольцев.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.