Минздрав разрешил центру им. Гамалеи проводить пострегистрационное исследование вакцины

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

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"Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V" - прим. ТАСС) ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

В рамках исследования будут провакцинированы 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Продолжительность участия для каждого составит полгода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе нескольких государственных лечебных учреждений города Москвы.