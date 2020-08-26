В Великом Новгороде открыли памятник поэту Гавриилу Державину

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Памятник государственному и общественному деятелю России Г. Р. Державину открыли в среду Великом Новгороде при поддержке Ассоциации юристов России (АЮР) на территории школы №36, которая носит его имя. В церемонии принял участие председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это, конечно, праздник для школы, праздник для Новгорода, это праздник для всей нашей России, потому что, действительно, именно с Гавриила Романовича Державина фактически начинался золотой век не только в поэзии, но и в культуре, и в праве", - сказал Крашенинников в ходе торжественной церемонии открытия памятника.

Бюст Державина установили при поддержке Ассоциацией юристов России (АЮР) на территории школы в Великом Новгороде, которая носит имя этого государственного деятеля. Созданием памятника занимался новгородский скульптор Вадим Боровых. "Работа длилась примерно полгода, мы в марте его хотели открывать, но в связи с пандемией затянулось открытие", - сказал журналистам Боровых.

Как ТАСС сообщал ранее, во вторник в Великом Новгороде прошла торжественная церемония вручения пятой национальной премии имени Гавриила Державина, учрежденной Ассоциацией юристов России (АЮР). Эта премия учреждена АЮР в 2015 году в память о первом министре юстиции Российской империи, русском поэте эпохи Просвещения. Награду ежегодно вручают в Великом Новгороде лучшим юристам страны, отличившимся в разных отраслях права. Лауреатом в этом году стала заслуженный юрист России, руководитель Исследовательского центра частного права при президенте РФ Лидия Михеева.

Гавриил Державин (1743-1816), поэт и государственный деятель, занимал пост министра юстиции России в 1802-1803 годах. Последние годы жизни он провел в Новгородской области и похоронен в Хутынском монастыре около Великого Новгорода.