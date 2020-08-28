Премьер Австралии заявил, что готов обсуждать репатриацию стрелка из Крайстчерча

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии не исключает возможности репатриации гражданина страны Брентона Тарранта, осужденного за убийства и терроризм в Новой Зеландии, на родину, если об этом попросят новозеландские власти и семьи пострадавших. Об этом в пятницу сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

Премьер-министр отметил, что пока никаких запросов о репатриации Брентона Тарранта, приговоренного Верховным судом новозеландского Крайстчерча к пожизненному заключению, со стороны властей Новой Зеландии не поступало. "У нас был разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, и мы, конечно, говорили об этом деле. Австралийцы и новозеландцы хотели бы видеть террориста запертым навсегда, и я с этим согласен, вне зависимости от того, где его держат - в Новой Зеландии или Австралии. Мы открыты для обсуждения вопроса [о репатриации]", - отметил Моррисон в интервью телеканалу 7NEWS в Сиднее.

Также премьер подчеркнул, что главной заботой и Веллингтона, и Канберры остаются интересы и чувства семей пострадавших и жертв теракта. "Очевидно, такое решение будет иметь очень широкие последствия, и мы хотели бы знать, как семьи относятся ко всему этому", - сказал он.

В понедельник, 24 августа, в суде Крайстчерча начались судебные слушания по делу о терактах, произошедших в двух мечетях города. По итогам заседания, продлившегося четыре дня, напавший на мечети австралиец Брентон Таррант был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Нападения на мечети в Крайстчерче произошли 15 марта прошлого года. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актом. Нападавший 29-летний австралиец Брентон Таррант накануне атак опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.