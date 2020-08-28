СМИ: сестра Бритни Спирс пытается через суд расширить контроль над состоянием певицы

Спирс в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировал ее отец Джеймс Спирс. Он также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2018 году дополнительным опекуном певицы стала ее младшая сестра Джейми Линн Спирс. У их отца в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. Ранее в этом месяце Бритни Спирс попросила суд изменить условия опекунства. Она добивается, чтобы ее финансами распоряжался назначенный судом специалист, а не отец. Суд постановил сохранить текущее положение вещей по крайней мере до февраля 2021 года.

Как сообщило издание, Джейми Линн Спирс на прошлой неделе попросила суд перевести средства из трастового фонда на свои счета. Как констатирует издание, если это произойдет, финансы певицы фактически перейдут по большей части под контроль ее сестры. О какой именно сумме идет речь, официально пока не уточняется. В декабре 2019 общая стоимость активов исполнительницы оценивалась в $57 млн.

Как отмечает Los Angeles Times, согласно уже имеющимся договоренностям, в случае смерти певицы средствами из трастового фонда будет распоряжаться ее сестра. Она обязана будет направить эти деньги на то, чтобы обеспечить будущее детей исполнительницы.

Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе "Грэмми". В 2017 году она была включена в составленный журналом Forbes список самых высокооплачиваемых певиц. Она заработала за 12 месяцев около $34 млн и заняла в списке восьмую позицию.