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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ заявил о необходимости диалога с противниками ограничительных мер по пандемии

Вместе с тем Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к участникам демонстраций и заметил, что "вирус - реален, он опасен, быстро распространяется и убивает"

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что необходимо вести откровенный диалог с участниками протестов против ограничительных мер, связанных с борьбой с пандемией. Такое мнение он высказал в понедельник на брифинге в Женеве.

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"Мы должны выслушать то, о чем просят люди, что говорят. Мы должны начать честный диалог", - сказал он.

Вместе с тем гендиректор обратился к участникам демонстраций, состоявшихся на минувшей неделе, и заметил, что "вирус - реален, он опасен, быстро распространяется и убивает". "Нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить себя и других", - резюмировал глава ВОЗ.

В субботу в Берлине, Лондоне и Цюрихе прошли протесты против ограничительных мер, связанных с борьбой с пандемией.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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