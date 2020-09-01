Очные занятия 1 сентября начнутся во всех московских школах с соблюдением санитарных мер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московским образовательным учреждениям в новом учебном году предстоит изменить привычный формат работы на фоне ситуации с коронавирусом. Для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а торжественные линейки пройдут только в первых классах.

Среди принятых мер также измерение температуры тела на входе, изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.

Учреждения должны организовать линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.

Постановление о новых правилах по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса было подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой 3 июля, они будут действовать до 1 января 2021 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, столичная система образования готова к работе в новых условиях.

Разграничение потоков

Свыше 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов начнут новый учебный год в городских и частных образовательных учреждениях столицы. Обучение будет в очном режиме во всех 537 школах и 51 колледже Москвы, дистанционный сейчас не предполагается. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, в колледжах действуют те же требования и ограничения, что и в школах.

Чтобы уменьшить количество контактов между учениками разных классов и избежать скопления людей на входе, для каждой параллели назначили свое время прихода в школу. При этом расписание старались составлять так, чтобы ученики младших классов приходили пораньше, что важно для сопровождающих их взрослых, которым нужно спешить на работу. Также для каждой параллели будет свой график перемен и посещения столовой. Расписание уроков можно найти в электронном дневнике.

Общешкольные линейки в Москве в этом году отменены, однако для первоклассников все же праздник состоится. Как сообщала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, в этом году в первый класс в столице пойдут порядка 113 тыс. ребят. Родители смогут присутствовать в школе, но обязательно в масках, а детям можно использовать средства индивидуальной защиты по желанию. Для школьников 2-11 классов в День знаний пройдут классные часы.

Для учащихся отведен отдельный кабинет, где будут проводиться все занятия, кроме химии, физики, физкультуры и ряда других предметов, на которых нужно дополнительное оборудование. При этом занятия по физкультуре в начале учебного года максимально будут проходить на свежем воздухе, а в бассейнах - после 1 октября. Работу столовой и гардероба организуют в соответствии с графиком прихода учащихся, а в работе медицинского кабинета никаких изменений не будет.

Группы продленного дня работать будут, при этом их могут организовать по параллелям или по ступеням обучения, а вот занятия в школьных кружках и секциях организуют только по параллелям. По прежнему в онлайн-формате будут проводиться родительские собрания.

Подготовка помещений

Перед 1 сентября во всех учебных заведениях прошла генеральная уборка и дезинфекция, и их будут проводить регулярно. Кроме того, будет организована ежедневная уборка, обработка оборудования в классах и спортивного инвентаря. Воздух будут обеззараживать безопасными для здоровья закрытыми бактерицидными лампами, в помещениях стоят дозаторы с антисептиками, на входе всем измеряют температуру, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки города.

В каждом учреждении есть запас медицинских масок, ученики могут пользоваться ими по желанию, а учителям рекомендуется носить маску, но при объяснении материала и соблюдении дистанции ее можно снимать, а за пределами класса ею пользоваться необходимо. Другие сотрудники школы должны носить маски обязательно, родители смогут попасть на территории школ только в масках. На входе всем будут измерять температуру. Учеников и сотрудников с признаками острой респираторной вирусной инфекции или контактировавших с заразившимися коронавирусом в школу не пустят.

Тестирование и дистанционный формат

Как сообщила накануне заммэра столицы Анастасия Ракова, все работники системы образования в Москве прошли тестирование на коронавирус - это более 180 тыс. человек. У 13,3% из них были обнаружены антитела. Еще у 3% тест дал положительный результат, они находятся под наблюдением врачей и пока не будут допущены к работе. Тестирование проходили педагоги, работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники. В дальнейшем анализы на коронавирус будут брать регулярно. Для учителей также будет организована добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции, как только это будет возможно, сообщал мэр столицы.

Классы в школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, могут перевести на дистанционное обучение на 14 дней. Роспотребнадзор соберет и проанализирует информацию, каждый отдельный случай рассмотрит в индивидуальном порядке, а контактировавших с заразившимися людей направят на карантин. При этом обучение будет проходить в дистанционном формате, который был задействован в период самоизоляции, в том числе с использованием Московской электронной школы (МЭШ) и других образовательных ресурсов. По словам Собянина, онлайн-формат обучения будет применяться в школах точечно в случае введения карантина в отдельных классах. Также ребенок, живущий в большой семье, где есть пожилые родственники, может перейти на обучение дома, родителям достаточно написать заявление.

Если заразится учитель, школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки, так как преподаватели будут носить маски. При этом на замену заболевшему педагогу выйдет другой, который проведет занятия для детей в очном формате.

Дошкольные учреждения

Как сообщали ТАСС в департаменте образования и науки Москвы, количество детей в группах детских садов сокращать не планируют, они продолжат работу в традиционном формате, однако "все будет зависеть от эпидемиологической обстановки". По словам Собянина, всего в дошкольные образовательные учреждения примут почти 450 тыс. детей.

По данным департамента, в дошкольных группах особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Они изолированы друг от друга, все занятия проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп. В помещениях ежедневно проводится тщательная уборка с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, безопасные для детей. Все сотрудники и воспитанники обеспечены масками и перчатками.

Льготы на проезд

По данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), школьники и студенты смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в пригородных поездах Москвы и Московской области с 1 сентября - скидкой в 50% до 31 декабря 2020 года.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили также, что с 1 сентября предоставление льготных условий при покупке билета для школьников возобновляется на Ленинградском направлении железной дороги. До 15 июня 2021 года билеты на обычные пригородные поезда компании для школьников и студентов будут стоить на 50% дешевле. Чтобы получить скидку, нужно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учебы.

Также при покупке билета на станциях и остановочных пунктах, расположенных на территории Москвы, учащиеся очной формы обучения смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в скоростных поездах "Ласточка". Кроме того, при оформлении в Москве вдвое дешевле будет стоить абонемент "Ежедневно" на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту 6000-х поездов.