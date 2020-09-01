В 33 регионах России 1 сентября откроются более 40 школ, построенных по нацпроекту

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В 33 регионах России 1 сентября начнут работу более 40 школ, построенных по национальному проекту "Образование". В общей сложности они смогут принять свыше 33 тысяч школьников, рассказали порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе Министерства просвещения России.

"К 1 сентября в 33 субъектах будут введены 43 школы общей мощностью более 33,6 тысячи мест, а до конца 2020 года - еще 96 общеобразовательных организаций на почти 56 тысяч мест. Торжественное открытие запланировано в 35 школах в 28 регионах", - сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет о школах, построенных в рамках нацпроекта "Образование".

На сегодняшний день в стране, по данным министерства, насчитывается более 40 тысяч школ. В них 1 сентября пойдут 17 миллионов учащихся, из которых около 2 миллионов - в первый класс.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что в 2020 году в России будет создано более 100 тыс. новых учебных мест. По его словам, на эти цели предусмотрено около 41 млрд рублей.