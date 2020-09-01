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День знаний - 2020

Медведев поздравил россиян с Днем знаний

Зампред Совбеза поблагодарил педагогов за их работу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем знаний и поблагодарил педагогов за их работу.

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"Сегодня многие из вас впервые переступят порог школы, колледжа или университета. Впереди интересные уроки и занятия, новые друзья, а для первоклашек - встреча с первой учительницей. Самые теплые слова благодарности педагогам за то, что вы помогаете не только получать знания, но и верить в собственные силы, добиваться первых в жизни успехов, личным примером показываете, как много значит взаимное внимание, уважение и справедливость", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник в его аккаунтах в соцсетях.

Медведев пожелал всем учащимся и педагогам интересных занятий, отличных оценок и хорошего настроения.

День знаний в России проходит в традиционной форме, несмотря на пандемию коронавируса, в большинстве школ для детей проводятся торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований. Занятия во всех учебных заведениях начинаются в очном формате.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДень знаний - 2020
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