Родные жертв крушения самолета Flydubai в Ростове возобновили переговоры с перевозчиком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении самолета Boeing-737 авиакомпании Flydubai, разбившегося в 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону, возобновили переговоры с юристами авиаперевозчика по условиям мирового соглашения. Как рассказал во вторник ТАСС представитель потерпевших Давид Кухалашвили, истцы рассчитывают в скором времени заключить соглашение и избежать затягивания процесса в условиях пандемии коронавируса.

"В связи с этой пандемией, в связи с тем, что там (в Объединенных Арабских Эмиратах) суды были закрыты, сейчас с Flydubai переговоры ведем по поводу мирового [соглашения], - рассказал собеседник агентства. - Все наши клиенты уже престарелые, они могут вообще не дожить до окончания процесса. Поэтому переговорили с клиентами, они тоже заинтересованы как можно скорее этот вопрос закрыть".

Кухалашвили добавил, что одна из его клиенток, мать погибшей в авиакатастрофе, умерла, не дождавшись решения суда.

В ноябре прошлого года стало известно, что три семьи жертв авиакатастрофы не согласились с предложенными Flydubai компенсациями и добиваются выплаты более крупных сумм в суде ОАЭ. При этом, по словам Кухалашвили, большинство родственников жертв авиакатастрофы уже подписали с авиаперевозчиком мировое соглашение по российскому законодательству.

19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai (регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека: 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения самолета стали ошибки пилотов.