Мишустин поздравил школьников и студентов с началом учебного года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний и началом учебного года. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Искренне поздравляю вас с праздником - Днем знаний. 1 сентября - особенный день для миллионов школьников, студентов, преподавателей, родителей. И, конечно, это важное и волнующее событие для первоклассников и первокурсников", - говорится в поздравлении.

По словам премьера, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи и разбираться в технологических тенденциях - "одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономик". "И образование, которое вы получите в школах, колледжах, вузах, откроет вам дорогу к будущим достижениям. А помогут вам в этом ваши мудрые и заботливые учителя и преподаватели", - добавил Мишустин.

Глава правительства отметил, что школьные и студенческие годы являются самыми интересными в жизни каждого человека. "Первая учительница, первый урок, радость открытий - это то, что остается в памяти навсегда. Я с особым чувством вспоминаю родной институт и благодарен alma mater за ту высокую профессиональную подготовку, которая помогла добиться успехов", - подчеркнул он.

Мишустин также пожелал школьникам успехов, удачи, здоровья и благополучия.

День знаний в России 1 сентября проходит в традиционной форме, несмотря на связанные с распространением коронавируса ограничения, в большинстве школ для детей проводят торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований. Занятия во всех учебных заведениях начнутся в очном формате.