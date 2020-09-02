Песков заявил, что Путин всегда хранит в своем сердце память о Беслане

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в этом году не примет участие в мероприятиях в память о трагедии в Беслане, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у президента не предусмотрено участие в каких-то мемориальных мероприятиях по Беслану", - ответил он на соответсвующий вопрос журналистов. По словам Пескова, "память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина".

Представитель Кремля отметил, что "круглые даты более полноформатно отмечаются, но дело вовсе не в датах - дело в памяти, которая не только в эти дни, а которая всегда хранится в сердце каждого россиянина".

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.