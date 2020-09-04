Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, который умер 1 сентября на 77-м году жизни, пройдет в пятницу в Государственном академическом Малом театре, где он проработал более 50 лет.

"Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится 4 сентября в 11:00 на Основной сцене Малого театра", - говорится в сообщении на сайте театра.

В театре предупредили, что в связи с введенными мерами безопасности проход в здание будет возможен только в маске. После церемонии прощания Клюев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Соболезнования родным и близким артиста выразили президент РФ Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, режиссер Владимир Фокин и многие другие деятели культуры. Председатель СТД РФ Александр Калягин отозвался о Клюеве как о большом русском артисте, заслужившем любовь и признание миллионов зрителей. "На театральной сцене им было создано более 70 ролей, он переиграл, по сути, весь классический репертуар. Его талант был огромной мощи и силы, он обладал заразительностью и обаянием. Малому театру Борис Клюев был предан всю свою жизнь", - отметил он в своем отклике, опубликованном на сайте СТД.