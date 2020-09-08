Москалькова заявила, что все стороны заинтересованы в расследовании ситуации с Навальным

"Обращений ко мне по оказанию помощи Навальному не было, ситуацию я отслеживаю. Очень важно, чтобы собирание доказательств для установления истины проходило в полном соответствии с законом. Все сегодня заинтересованы в том, чтобы понять, какой характер отравления и кто совершил", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии.