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Госпитализация Алексея Навального

Москалькова заявила, что все стороны заинтересованы в расследовании ситуации с Навальным

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что к ней никто не обращался по оказанию помощи Навальному

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что все стороны заинтересованы в установлении правды в ситуации с Алексеем Навальным.

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"Обращений ко мне по оказанию помощи Навальному не было, ситуацию я отслеживаю. Очень важно, чтобы собирание доказательств для установления истины проходило в полном соответствии с законом. Все сегодня заинтересованы в том, чтобы понять, какой характер отравления и кто совершил", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

2 августа кабмин ФРГ выступил с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В этой связи Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы. Российская сторона отметила, что заинтересована в расследовании произошедшего, однако до сих пор не получила ответа на направленный Германии запрос. Кроме того, Москва подчеркнула, что до отправки Навального на лечение в берлинскую клинику Charite никаких следов отравляющих веществ в его анализах обнаружено не было, а Берлин не предоставил доказательств своей версии.

Теги
ГерманияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаГоспитализация Алексея Навального
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