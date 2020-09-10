Эксперт: опубликованные в The Lancet данные о вакцине "Спутник V" весьма воодушевляющие

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Опубликованные в научном журнале The Lancet результаты первых двух этапов испытаний российской вакцины против нового коронавируса "Спутник V" весьма воодушевляющие, следующим шагом должно стать проведение исследования, которое подтвердит ее эффективность. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС профессор американского Университета Джонса Хопкинса Крис Бейрер.

"Прежде всего, мы были очень рады видеть данные об иммуногенности ранних I и II фаз [клинических испытаний], которые были недавно опубликованы в The Lancent, это весьма воодушевляет", - отметил Бейер, который занимается в университете вопросами эпидемиологии. Он также считает, что сам факт публикации результатов в рамках соответствия международным стандартами в ведущем мировом медицинском журнале "также весьма воодушевляет".

Тем не менее, профессор указал на "отсутствие данных об эффективности" вакцины. "Они не проводили испытания по эффективности [вакцины]. Поэтому мы не знаем, эффективна ли она. Мы не знаем, работает ли она", - считает Бейрер."Необходимо провести крупномасштабное рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое испытание. В этой области, когда не существует известной вакцины против [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID, и без данных об эффективности, я думаю, никто не может реально комментировать, работает ли она, потому что должно быть проведено исследование", - пояснил свою позицию профессор.

"Я думаю, что следующим шагом для российской вакцины является проведение хорошо спланированного рандомизированного, плацебо-контролируемого клинического испытания третьей фазы с тем, чтобы определить ее безопасность и эффективность", - добавил ученый.

Важность крупномасштабных испытаний

Бейрер также указал на важность крупномасштабных клинических испытаний. "Они должны быть крупномасштабными в связи с изучением безопасности [вакцины] на достаточно большом количестве добровольцев. Это предоставит возможность уловить редкие осложнения", - добавил он. Эти осложнения, продолжил ученый, "трудно заметить, если сделать прививку только 50 или 60 добровольцам". Он также подчеркнул, что во время испытаний люди не должны знать, получают ли они настоящую вакцину или же плацебо. В случае нерандомизированного исследования без плацебо результаты будут необъективными, пояснил Бейрер.

Российская вакцина

В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в тот день стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V". Он также отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка от нового коронавируса.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи и Минздрав России объявили о публикации статьи по результатам первого и второго этапов клинических исследований вакцины "Спутник V". Статья опубликована в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире The Lancet. В ней раскрыты ключевые характеристики препарата.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.